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Стол Файк, венге/стекло крем сатин - фото 1Стол Файк, венге/стекло крем сатин - фото 2Стол Файк, венге/стекло крем сатин - фото 3Стол Файк, венге/стекло крем сатин - фото 4

Стол Файк, венге/стекло крем сатин

Артикул: CH-056-998
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол с центральной опорой набирает все большую популярность каждый год. К нему удобно подойти с любой стороны (что особенно актуально для тех кто ставит кухонный уголок), он оставляет максимальное пространство для ног, с таким столом можно ставить кухонные полукресла, которые обеспечат максимальный комфорт за столом. Кроме того в этих столах применяет прогрессивную систему раскладки "полуавтомат", которая позволяет открыть стол одной рукой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100/1450 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбежевый, венге

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