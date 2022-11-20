Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1100/1400 мм
- Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 22 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75
Стол обеденный Гарлем белый
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