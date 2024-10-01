Товар в корзине. Перейти
Стол Файк, белый/стекло белое сатин - фото 1Стол Файк, белый/стекло белое сатин - фото 2Стол Файк, белый/стекло белое сатин - фото 3Стол Файк, белый/стекло белое сатин - фото 4Стол Файк, белый/стекло белое сатин - фото 5

Стол Файк, белый/стекло белое сатин

Артикул: CH-057-005
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол с центральной опорой набирает все большую популярность каждый год. К нему удобно подойти с любой стороны (что особенно актуально для тех кто ставит кухонный уголок), он оставляет максимальное пространство для ног, с таким столом можно ставить кухонные полукресла, которые обеспечат максимальный комфорт за столом. Кроме того в этих столах применяет прогрессивную систему раскладки "полуавтомат", которая позволяет открыть стол одной рукой

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100/1450 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Madrid от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Madrid, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена

Стол Madrid

48
Фотография товара Стол Восток-3Б от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-3Б, произведённого компанией ChiedoCover
44 490
Оптовая цена

Стол Восток-3Б

44
Распродажа
Фотография товара Стол Восток-3БР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-3БР, произведённого компанией ChiedoCover
от45 29010
49 990 ₽Оптовая цена

Стол Восток-3БР

32
Фотография товара Стол раздвижной Милтон, 110(140)x70x75 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, 110(140)x70x75, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол раздвижной Милтон, 110(140)x70x75

49
Фотография товара Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900

192
Фотография товара Стол ЛИРА/180, 1400x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1400x800, произведённого компанией ChiedoCover
46 390
Оптовая цена

Стол ЛИРА/180, 1400x800

188
Фотография товара Стол ЛИРА-3, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена

Стол ЛИРА-3, 1200x800

156
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго

50
Фотография товара Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина

42
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Арктоис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Арктоис, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
Оптовая цена

Стол деревянный Арктоис

37

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Lancelot, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стул Lancelot, синий

56
Фотография товара Стол Николло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Николло, произведённого компанией ChiedoCover
от314 990
Оптовая цена

Стол Николло

35
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, терракота от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, терракота

30
В наличии 4 шт.
Фотография товара Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп

43
Фотография товара Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп

43
Фотография товара Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло

52
Фотография товара Кресло Лора эмаль, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора эмаль, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Лора эмаль, серое

31

Другие товары из раздела овальные столы

Фотография товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стол раздвижной Милтон, 90(118)x60x75

50
Фотография товара Cтол журнальный «Анси» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол журнальный «Анси», произведённого компанией ChiedoCover
41 190
Оптовая цена

Cтол журнальный «Анси»

39
Фотография товара Стол обеденный «Антиб» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Антиб», произведённого компанией ChiedoCover
88 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Антиб»

36
Фотография товара Стол обеденный «Крёз» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Крёз», произведённого компанией ChiedoCover
168 090
Оптовая цена

Стол обеденный «Крёз»

39
Распродажа
Фотография товара Стол Аврора, 180*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аврора, 180*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от105 99011
117 990 ₽Оптовая цена

Стол Аврора, 180*90, керамика светлая

47
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, салатовый

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, шоколадный

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Гилл, белый/стекло камень белый сатин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гилл, белый/стекло камень белый сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Стол Гилл, белый/стекло камень белый сатин

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Файк, венге/стекло белое сатин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Файк, венге/стекло белое сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от41 090
Оптовая цена

Стол Файк, венге/стекло белое сатин

11
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Файк, белый/стекло камень белый сатин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Файк, белый/стекло камень белый сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от43 39021
54 290 ₽Оптовая цена

Стол Файк, белый/стекло камень белый сатин

7
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стол Файк, белый/стекло белое сатин
Стол Файк, белый/стекло белое сатин
41 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Lancelot, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стул Lancelot, синий

56
Фотография товара Стол Николло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Николло, произведённого компанией ChiedoCover
от314 990
Оптовая цена

Стол Николло

35
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, терракота от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, терракота

30
В наличии 4 шт.
Фотография товара Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Люстра Найроби, хром матовый, 5 ламп

43