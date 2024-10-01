Характеристики товара
Описание
Стол с центральной опорой набирает все большую популярность каждый год. К нему удобно подойти с любой стороны (что особенно актуально для тех кто ставит кухонный уголок), он оставляет максимальное пространство для ног, с таким столом можно ставить кухонные полукресла, которые обеспечат максимальный комфорт за столом. Кроме того в этих столах применяет прогрессивную систему раскладки "полуавтомат", которая позволяет открыть стол одной рукой
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100/1450 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый