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          Фотография Стол Модерн №2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол Модерн №2

          4.4
          Оптовая цена
          от 9 290 ₽
          При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стол Модерн №2

          4.4
          9290 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Стол Модерн №1
          Стол Модерн №1
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота750 мм
          • Длина1400-1800 мм
          • Ширина800 мм
          • Материал столешницыдерево
          • Материал подстольядерево

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