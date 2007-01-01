Характеристики товара
Описание
Письменный стол с полками Фрейм позволит быстро организовать рабочее пространство на скромной жилой площади. Поверхности стола размером 100х45см вполне хватит для работы за ноутбуком. Полки позволят удобно организовать хранение необходимых мелочей и аксессуаров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина450 мм
- Высота1100 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет