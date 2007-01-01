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Настоящее фото товара Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый
13 оценок
7 9906
8 460 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый - фото 1Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый - фото 2Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый - фото 3Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый - фото 4Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый - фото 5Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый - фото 6Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый - фото 7
Распродажа

Стол Фрейм письменный с полками, светлое дерево, белый

Артикул: CH-078-525
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Письменный стол с полками Фрейм позволит быстро организовать рабочее пространство на скромной жилой площади. Поверхности стола размером 100х45см вполне хватит для работы за ноутбуком. Полки позволят удобно организовать хранение необходимых мелочей и аксессуаров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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