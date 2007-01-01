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Настоящее фото товара Круглый стол Рудольф, произведённого компанией ChiedoCover
Круглый стол Рудольф
13 оценок
43 39053
91 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Круглый стол Рудольф

Артикул: CH-078-518
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес50 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Раскладной стол Рудольф имеет идеальное сочетание практичности и дизайна. Его оптимальные размеры и форма подстолья созданы для уютных пространств. Уникальная конструкция ножек позволяет с комфортом расположиться за столом. Разнообразные варианты керамогранита в отделке столешницы позволяют вписаться практически в любой интерьер. Размер стола: 100-130х100х75см. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Вес50 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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