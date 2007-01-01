Характеристики товара
Описание
Раскладной стол Рудольф имеет идеальное сочетание практичности и дизайна. Его оптимальные размеры и форма подстолья созданы для уютных пространств. Уникальная конструкция ножек позволяет с комфортом расположиться за столом. Разнообразные варианты керамогранита в отделке столешницы позволяют вписаться практически в любой интерьер. Размер стола: 100-130х100х75см. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Вес50 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет