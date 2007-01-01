Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Пино Д1290, млечный путь, ротанг
Стол Пино Д1290, млечный путь, ротанг
9 оценок
81 590
Стол Пино Д1290, млечный путь, ротанг - фото 1
NEW

Стол Пино Д1290, млечный путь, ротанг

Артикул: CH-084-330
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота755 мм
  • Диаметр1290 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Цветтемно-синий
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота755 мм
  • Диаметр1290 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Цветтемно-синий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

