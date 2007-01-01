Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол журнальный 0707DT, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный 0707DT
14 оценок
17 190
NEW

Стол журнальный 0707DT

Артикул: CH-081-915
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота420 мм
  • Диаметр290 мм
  • Вес15.7 кг
  • Материалгипс
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол журнальный 0707DT
Стол журнальный 0707DT
17 190
