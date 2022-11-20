Характеристики товара
Описание
Стол выделяется своей нестандартной формой и универсальностью дизайна, а также высоким качеством используемых материалов и комфортом использования.
Материал подстолья акриловый камень, покрытие эмаль тонировка (цвет белый глянцевый)
Материал столешницы керамогранит белый
Стильный стол на изящной ножке наполнит интерьер барной зоны легкостью и неповторимостью образа
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяакрил