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Стол барный «Барруа» - фото 1Стол барный «Барруа» - фото 2

Стол барный «Барруа»

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол выделяется своей нестандартной формой и универсальностью дизайна, а также высоким качеством используемых материалов и комфортом использования.
Материал подстолья акриловый камень, покрытие эмаль тонировка (цвет белый глянцевый)
Материал столешницы керамогранит белый
Стильный стол на изящной ножке наполнит интерьер барной зоны легкостью и неповторимостью образа

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяакрил

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