Характеристики товара
Описание
Компактный круглый стол с очень удобными опорами, которые позволяют посадить с комфортом 3 чел. Толстая столешница 32мм из ЛДСП с черной кромкой выглядит надежно и стильно. Стол очень устойчивый с приятной на ощупь текстурой и толстой черной кромкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина750 мм
- Ширина750 мм
- Глубина750 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы32 мм
- Материал столешницыЛДСП 32 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, светло-коричневый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет