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Настоящее фото товара Стол Кинкер, черный, Дуб Крафт золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кинкер, черный, Дуб Крафт золотой
9 оценок
5 190
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Стол Кинкер, черный, Дуб Крафт золотой - фото 1Стол Кинкер, черный, Дуб Крафт золотой - фото 2Стол Кинкер, черный, Дуб Крафт золотой - фото 3

Стол Кинкер, черный, Дуб Крафт золотой

Артикул: CH-088-457
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина750 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный круглый стол с очень удобными опорами, которые позволяют посадить с комфортом 3 чел. Толстая столешница 32мм из ЛДСП с черной кромкой выглядит надежно и стильно. Стол очень устойчивый с приятной на ощупь текстурой и толстой черной кромкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина750 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы32 мм
  • Материал столешницыЛДСП 32 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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