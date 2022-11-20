Характеристики товара
Описание
Стол обеденный дизайнерский из массива для отдыха и празднования.
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал столешницы mdf шпонированный тонировка (эмаль белая глянцевая)
Изящная форма дизайнерского стола обеденного обязательно придется вам по душе. Она с легкостью впишется в абсолютно разный стиль вашего интерьера и дополнит собой ваш общий стилистический замысел
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябереза