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Настоящее фото товара Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая
13 оценок
26 490
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Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая - фото 1Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая - фото 2Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая - фото 3Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая - фото 4Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая - фото 5

Стол раздвижной Киннерс, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-509
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ключевой особенностью этого стола является керамическая поверхность диаметром 90 см и долговечным, стабильным основанием. Дополняет комплект вставка на 30 см, расширяющая площадь стола.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол сконструирован так, чтобы идеально подходить семье из трех-четырех человек. Керамическая столешница устойчива к воздействию различных домашних неприятностей. Благодаря керамической вставке есть возможность увеличивать размер стола при необходимости.

Столешница премиум-класса

Керамическая продукция толщиной 5,6 мм отличается высокой стойкостью к царапинам, способна выдержать экстремально высокие температуры, обладает водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к воздействию бытовой химии, а также сохраняет свой первоначальный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.

Высокая надежность материалов

Центральное основание спроектировано так, чтобы не создавать помех при посадке. Столешница надежно закреплена и обеспечивает стабильность конструкции.

Цвет белый/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес37.6 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка300 мм
  • Цветбелый, мрамор
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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