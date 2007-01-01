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Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар - фото 1Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар - фото 2Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар - фото 3
Реальное изображение товара 1 Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар производства ChiedoCover

Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар

Артикул: CH-077-920
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыдерево, ЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар
Стол Классик, столешница 1800*800 Дуб Бардолино натуральный, каркас черный муар
14 590
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