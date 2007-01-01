Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный малый Flow, оливковый - фото 1Стол обеденный малый Flow, оливковый - фото 2Стол обеденный малый Flow, оливковый - фото 3Стол обеденный малый Flow, оливковый - фото 4Стол обеденный малый Flow, оливковый - фото 5

Стол обеденный малый Flow, оливковый

Артикул: CH-074-247
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800*750, орех, каркас черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол складной Тейкли 240
Фотография товара Стол складной Тейкли 240 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический обеденный стол Flow имеет гармоничные пропорции и отражает актуальные тенденции в дизайне. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет столу украсить любое интерьерное решение. В серию входят два стола с прямоугольной и квадратной столешницей: большой и малый соответственно. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Металлические столы Flow изготавливаются из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина874 мм
  • Глубина867 мм
  • Высота791 мм
  • Вес34 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветоливковый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1035 мм
  • Высота упаковки275 мм
  • Глубина упаковки965 мм
  • Вес упаковки60 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы на металлокаркасе

Товар в корзине

Стол обеденный малый Flow, оливковый
Стол обеденный малый Flow, оливковый
48 000
В корзине

С этим товаром покупают