Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина730 мм
- Высота760 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, ясень
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный
Стол на металлокаркасе CD-002, складной, дуб натуральный