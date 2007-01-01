Характеристики товара
Описание
Стол Классик 80 — идеальное сочетание элегантности и функциональности для вашего заведения.
Стол Классик 80 - это решение, сочетающее лаконичный дизайн, практичность и долговечность. Его универсальность делает его идеальным выбором для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-центров.
Классический дизайн с благородной текстурой дерева и строгими черными опорами впишется в любой интерьер. Прямоугольная форма и ровные линии создают ощущение порядка и гармонии, что особенно важно для зон с высокой проходимостью.
Массивное основание обеспечивает устойчивость даже при активном использовании, а матовая поверхность столешницы устойчива к царапинам и влаге. Минималистичный стиль без лишних деталей упрощает уход и сохраняет презентабельный вид на долгие годы.
Натуральная текстура дерева добавляет уюта, а контраст с черным основанием подчеркивает современность — такой стол работает на имидж заведения. Универсальный размер позволяет использовать его как обеденный, рабочий или переговорный стол — гибкость в планировке пространства.
Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Нейтральная цветовая гамма не выходит из моды, что снижает затраты на обновление интерьера.
Стол Классик 80 — это не просто мебель, а инвестиция в комфорт ваших гостей и репутацию заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет