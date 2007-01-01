Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Классик 80, 1200*800*16
Стол Классик 80, 1200*800*16
9 оценок
9 29064
25 690 ₽
Стол Классик 80, 1200*800*16 - фото 1Стол Классик 80, 1200*800*16 - фото 2Стол Классик 80, 1200*800*16 - фото 3Стол Классик 80, 1200*800*16 - фото 4Стол Классик 80, 1200*800*16 - фото 5
3D-модель
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стол Классик 80, 1200*800*16
Реальное изображение товара 2 Стол Классик 80, 1200*800*16
Распродажа

Стол Классик 80, 1200*800*16

Артикул: CH-056-850
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стол Классик 80 — идеальное сочетание элегантности и функциональности для вашего заведения.

Стол Классик 80 - это решение, сочетающее лаконичный дизайн, практичность и долговечность. Его универсальность делает его идеальным выбором для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-центров.

Классический дизайн с благородной текстурой дерева и строгими черными опорами впишется в любой интерьер. Прямоугольная форма и ровные линии создают ощущение порядка и гармонии, что особенно важно для зон с высокой проходимостью.

Массивное основание обеспечивает устойчивость даже при активном использовании, а матовая поверхность столешницы устойчива к царапинам и влаге. Минималистичный стиль без лишних деталей упрощает уход и сохраняет презентабельный вид на долгие годы.

Натуральная текстура дерева добавляет уюта, а контраст с черным основанием подчеркивает современность — такой стол работает на имидж заведения. Универсальный размер позволяет использовать его как обеденный, рабочий или переговорный стол — гибкость в планировке пространства.

Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Нейтральная цветовая гамма не выходит из моды, что снижает затраты на обновление интерьера.

Стол Классик 80 — это не просто мебель, а инвестиция в комфорт ваших гостей и репутацию заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Классик 80, 1200*800*16 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете БукБук
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Классик 80, 1200*800*16 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

