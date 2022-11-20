Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Столешница: массив древесины
Большой стол (ВхШхГ): 60х50х34 см
Средний стол (ВхШхГ): 50х44х33 см
Маленький стол (ВхШхГ): 40х39х29 см
Каркас: металл
Столешница: массив древесины
Большой стол (ВхШхГ): 60х50х34 см
Средний стол (ВхШхГ): 50х44х33 см
Маленький стол (ВхШхГ): 40х39х29 см
Табурет Лофт-12 Н барный
Тарелка глубокая Идиллия D24
Тарелка глубокая Кунстверк D23.5
Барный стол Леморей
Барный стол Четвинд
Барный стол Хайткросс
Барный стол Уэмбли
Барный стол Норали
Вешалка Cтандарт 2/5 медь
Покрывало PN 220-123
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди