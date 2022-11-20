Компактный кофейный столик «Сиена» необычной формы выполнен в лучших традициях итальянского дизайна. Благодаря своей компактности впишется практически в любой интерьер и станет хорошей альтернативой дорогой итальянской мебели. Столик удобен для сервировки чая или кофе, а также для того, чтобы разместить на нём всякие полезные мелочи.
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