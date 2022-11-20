Кофейный столик СИЕНА

13 оценок

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Кофейный столик СИЕНА

4.7
12 590 ₽
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Журнальный стол ВЕРОНА
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Журнальный стол СИЕНА

Характеристики товара

Описание

Компактный кофейный столик «Сиена» необычной формы выполнен в лучших традициях итальянского дизайна. Благодаря своей компактности впишется практически в любой интерьер и станет хорошей альтернативой дорогой итальянской мебели. Столик удобен для сервировки чая или кофе, а также для того, чтобы разместить на нём всякие полезные мелочи.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота450 мм
  • Длина500 мм
  • Вес5 кг
  • Материалротанг

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