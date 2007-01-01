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Стол Стиль, белый, черный

Артикул: CH-074-087
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Диаметр1000/1290 мм
  • Цветбелый, черный

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