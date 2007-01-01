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Настоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное
26 оценок
16 69063
43 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное - фото 1Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное - фото 2Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное - фото 3Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное - фото 4Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное - фото 5Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное - фото 6Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное - фото 7
Распродажа

Журнальный стол 50*50 Вива, серебро стекло черное

Артикул: CH-016-120
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота570 мм
  • Диаметр500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол ВИВА благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота570 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки10.1 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики550
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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