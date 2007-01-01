Характеристики товара
Описание
Журнальный стол ВИВА благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота570 мм
- Диаметр500 мм
- Вес7.8 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки10.1 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики550
- Изделия стопируютсяНет