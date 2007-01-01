Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Urocu, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Urocu, белый
13 оценок
9 590
Журнальный столик Urocu, белый - фото 1Журнальный столик Urocu, белый - фото 2Журнальный столик Urocu, белый - фото 3Журнальный столик Urocu, белый - фото 4Журнальный столик Urocu, белый - фото 5Журнальный столик Urocu, белый - фото 6Журнальный столик Urocu, белый - фото 7Журнальный столик Urocu, белый - фото 8

Журнальный столик Urocu, белый

Артикул: CH-083-225
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота485 мм
  • Диаметр355 мм
  • Вес9.55 кг
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Urocu из композитного материала привлекает внимание с первого взгляда. Форма напоминает «вазу», в которой элегантность смело сочетается с ритмичностью формы. Структурные вертикальные «винтовые» линии поддерживают ощущение динамики и движения.По вашему желанию столик может выполнять декоративную или практическую функцию. Составит стильную пару дивану, креслу, пуфу. Справится с ролью прикроватной тумбы. Разместите на нём вазы, цветы, свечи, фоторамки, сувениры или декоративные фигурки. Можно положить вещи, которые привыкли держать под рукой. Текстура композитного материала придаст интерьеру выразительность, а геометрический силуэт привнесёт оригинальность и в домашнее, и в бизнес-пространство.Материал столешницы и основания - композитный материал.Поставляется в сборе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота485 мм
  • Диаметр355 мм
  • Вес9.55 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

