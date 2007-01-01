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Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - фото 3Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - фото 4Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - фото 5Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 6
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ производства ChiedoCover

Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ

Артикул: CH-069-052
5 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, ясень, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х900, ясень, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветясень
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3190
1200 600 750 16 19.5 3290
1200 800 750 16 23.3 3590
1500 800 750 16 27.2 3890
1500 900 750 16 29.6 3990
900 600 760 26 22.0 4290
1200 600 760 26 26.7 4690
1200 800 760 26 33.0 5390
1500 800 760 26 39.2 5790
1500 900 760 26 43.1 5990
900 600 766 32 25.3 4490
1200 600 766 32 31.0 4990
1200 800 766 32 38.7 5790
1500 900 766 32 51,2 6590






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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
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