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Стул UNO, белый

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Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 10
Вес стандартной упаковки, кг.: 25.9
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.326

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

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