Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина470 мм
- Высота780 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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