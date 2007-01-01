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Настоящее фото товара Стул УНО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул УНО, белый
39 оценок
1 89048
3 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул УНО, белый

Артикул: CH-028-239
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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