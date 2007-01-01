Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ
5 оценок
5 1906
5 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - фото 3
Распродажа

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ

Артикул: CH-069-078
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2, 2400*900, бук, белый, кромка ПВХ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4890
1800 900 750 16 33.9 4990
2000 900 750 16 36.8 5290
2400 900 750 16 42.5 5590
2700 900 750 16 46.9 5890
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500

487
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5905
8 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый

26
В наличии 126 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89012
4 390 ₽

Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников

9
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, орех, кромка ПВХ

15
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, ясень, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, ясень, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8903
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, ясень, черный, кромка ПВХ

10
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99014
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, ясень, белый, кромка ПВХ, без отбойников

13
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, серебро, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, серебро, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, серебро, кромка ПВХ

14
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, белый, 22 мм, 160*70

7
Настоящее фото товара Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 120*70

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Стол мобильный складной лиственница, антрацит, 25 мм, 80*70

7

Другие товары из раздела складные столы

Фотография товара Стол Лидер 11, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стол Лидер 11, 1600x800

496
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый

9
В наличии 86 шт.
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге

5
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех

15
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, бук

12
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, венге, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, белый, венге, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 900*600, белый, венге, кромка ПВХ, без отбойников

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, антрацит, 25 мм, 120*70

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, лиственница, антрацит, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, лиственница, антрацит, 25 мм, 140*70

7
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, таксония, антрацит, 25 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, таксония, антрацит, 25 мм, 160*70

15
Фотография товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный

12
В наличии 25 шт.

Товар в корзине

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ
от 5 190
5 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности