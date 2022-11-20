Характеристики товара
Описание
ширина 1200 мм
высота 1200 мм
Выступ 750 мм
ширина 1200 мм
высота 1200 мм
Выступ 750 мм
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
Чехол 08 белый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Чехол 92 Premium
Чехол 93 Premium
Чехол 94 Premium комбинированный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый