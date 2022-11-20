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Барный диван Мит Хонер - фото 1

Барный диван Мит Хонер

13 оценок
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Барный диван Брун

Характеристики товара

Описание

ширина 1200 мм

высота 1200 мм

Выступ 750 мм

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