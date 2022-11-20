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Стол складной Бани, пластиковый

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Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х600х740 мм. Размеры упаковки (ДхШхВ): 62х990х50 мм. Цвет столешницы: Коричневый Вес нетто: 4.48 кг. Вес в упаковке: 5.42 кг. Объем: 0,0344 м3 Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Вес5 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки990 мм
  • Высота упаковки50 мм
  • Глубина упаковки62 мм
  • Объём упаковки1 м3
  • Вес упаковки5.42 кг

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