Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х600х740 мм. Размеры упаковки (ДхШхВ): 62х990х50 мм. Цвет столешницы: Коричневый Вес нетто: 4.48 кг. Вес в упаковке: 5.42 кг. Объем: 0,0344 м3 Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Вес5 кг
- Материалполиэтилен
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Материал столешницыпластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки990 мм
- Высота упаковки50 мм
- Глубина упаковки62 мм
- Объём упаковки1 м3
- Вес упаковки5.42 кг