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Стул Пекин 2

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты (ШхГхB), мм: 400 х 560 х 980
Высота посадки, мм: 470 (±10)
Высота спинки, мм: 560
Глубина сиденья, мм: 400
Ширина сиденья, мм: 400
Максимальная нагрузка, кг: до 100

Вес нетто: 5,4 кг
Покрытие металлокаркаса: хром-люкс (никель-хром) или порошковая окраска (эмаль)
Стопировка: не стопируются в собранном виде
Конструкция: сварная

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес5.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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