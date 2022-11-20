Характеристики товара
Описание
Габариты (ШхГхB), мм: 400 х 560 х 980
Высота посадки, мм: 470 (±10)
Высота спинки, мм: 560
Глубина сиденья, мм: 400
Ширина сиденья, мм: 400
Максимальная нагрузка, кг: до 100
Вес нетто: 5,4 кг
Покрытие металлокаркаса: хром-люкс (никель-хром) или порошковая окраска (эмаль)
Стопировка: не стопируются в собранном виде
Конструкция: сварная
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина400 мм
- Глубина560 мм
- Вес5.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия