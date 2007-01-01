Характеристики товара
Описание
Стол Салфи - это стильное решение для большой кухни. Керамическая столешница защищает стол от внешнего воздействия, царапин, влаги и бытовой химии. Безопасные края не травмируют случайно домочадцев. Рама скрыта под столешницей, освобождая пространство для ног. Надежные опоры располагаются так, чтобы можно было удобно сидеть даже большой компании. Это оптимальный вариант как для маленького семейного ужина, так и для дружеских встреч.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400/1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес50.9 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет