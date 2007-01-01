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Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 6, 700x700
495 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 6, 700x700 - фото 1Стол Лидер 6, 700x700 - фото 2Стол Лидер 6, 700x700 - фото 3Стол Лидер 6, 700x700 - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 6, 700x700 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 6, 700x700 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 6, 700x700 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 6, 700x700 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 6, 700x700 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 6, 700x700 производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 6, 700x700 производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 6, 700x700

Артикул: CH-015-620
495 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Механизмскладной кронштейн с фиксатором
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
700 700 750 16 14.3 3090
800 800 750 16 16.7 3190
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 6, 700x700 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 6, 700x700 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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