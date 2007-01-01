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Настоящее фото товара Стол МА08, произведённого компанией ChiedoCover
Стол МА08
36 оценок
16 990
Товар в корзине. Перейти
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Стол МА08

Артикул: CH-004-411
36 оценок
Основные характеристики
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол МА08 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол МА08 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол МА08 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол МА08 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол МА08 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол МА08 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол МА08 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол МА08 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол МА08 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол МА08 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол МА08 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол МА08 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол МА08 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол МА08 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол МА08 - столешница в цвете Белый Белый
Стол МА08 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол МА08 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол МА08 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол МА08 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол МА08 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол МА08 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол МА08 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол МА08 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол МА08 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол МА08 - столешница в цвете БукБук
Стол МА08 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол МА08 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол МА08 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол МА08 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол МА08 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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