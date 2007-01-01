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Настоящее фото товара Стол обеденный Лаури, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Лаури, белый
5 оценок
79 990
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Стол обеденный Лаури, белый

Артикул: CH-073-364
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота760 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес57.1 кг
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглый обеденный стол Лаури из микроцемента обладает вневременной привлекательностью. На конусовидном основании благородно возвышается круглая «шляпка». Силуэт изящен и сбалансирован. Микроцемент создаёт игру текстуры. Что придаст интерьеру разнообразия и живости. Материал прочный и устойчивый к повреждениям. Сохраняет свой первоначальный вид при длительном использовании и интенсивной нагрузке. Экологичный, влагоустойчивый — идеальное решение для кухонь и обеденных зон.

Плавные формы создают ощущение легкости и динамичности. Удобное подстолье позволяет использовать любые модели стульев и комфортно размещаться за столом. Минималистичный стол Лаури придаст актуальный и стильный вид любому пространству.

Материал столешницы и основания - микроцемент.

Основные преимущества микроцемента:
1. Высокая прочность. Столешница устойчива к механическим повреждениям, царапинам и ударам, что обеспечивает длительный срок службы.
2. Влагостойкость. Микроцемент не впитывает влагу, что делает его подходящим для использования в помещениях с повышенной влажностью.
3. Простота в уходе. Лёгкость в очистке и устойчивость к загрязнениям делает стол удобным в ежедневной эксплуатации.
4. Экологичность. Микроцемент безопасен для здоровья и не выделяет вредных веществ, что идеально для жилых помещений.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес57.1 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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