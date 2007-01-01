Характеристики товара
Описание
Круглый обеденный стол Лаури из микроцемента обладает вневременной привлекательностью. На конусовидном основании благородно возвышается круглая «шляпка». Силуэт изящен и сбалансирован. Микроцемент создаёт игру текстуры. Что придаст интерьеру разнообразия и живости. Материал прочный и устойчивый к повреждениям. Сохраняет свой первоначальный вид при длительном использовании и интенсивной нагрузке. Экологичный, влагоустойчивый — идеальное решение для кухонь и обеденных зон.
Плавные формы создают ощущение легкости и динамичности. Удобное подстолье позволяет использовать любые модели стульев и комфортно размещаться за столом. Минималистичный стол Лаури придаст актуальный и стильный вид любому пространству.
Материал столешницы и основания - микроцемент.
Основные преимущества микроцемента:
1. Высокая прочность. Столешница устойчива к механическим повреждениям, царапинам и ударам, что обеспечивает длительный срок службы.
2. Влагостойкость. Микроцемент не впитывает влагу, что делает его подходящим для использования в помещениях с повышенной влажностью.
3. Простота в уходе. Лёгкость в очистке и устойчивость к загрязнениям делает стол удобным в ежедневной эксплуатации.
4. Экологичность. Микроцемент безопасен для здоровья и не выделяет вредных веществ, что идеально для жилых помещений.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Диаметр1200 мм
- Вес57.1 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет