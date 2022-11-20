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Стол обеденный Apriori T, D100, черный - фото 1Стол обеденный Apriori T, D100, черный - фото 2Стол обеденный Apriori T, D100, черный - фото 3Стол обеденный Apriori T, D100, черный - фото 4

Стол обеденный Apriori T, D100, черный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материал каркасаакрил, камень
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветчерный

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