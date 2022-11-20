Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Материал каркасаакрил, камень
- Материал столешницыМДФ
- Цветчерный
Стол обеденный Apriori T круглый, Д180
Стол обеденный Apriori T овальный
Стол обеденный Apriori T, 100х180, белый
Стол обеденный Apriori T, D90, белый
Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый
Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло