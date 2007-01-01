Характеристики товара
Описание
Обеденный стол из искусственного мрамора – лучшая альтернатива натуральному камню. Изготавливается из смеси различных природных минеральных компонентов, где главной составляющей являются мелкие частицы натурального мрамора. Это позволяет достигнуть высокой степени точности и точной имитации естественной красоты. Характеристики искусственного мрамора превосходят любой отделочный природный камень. Одним из главных преимуществ искусственного мрамора является его экологичность. Другим важным преимуществом является гигиеничность. Он очень легко моется, и не теряет своего блеска. Вес искусственного мрамора гораздо меньше, чем у природного. Это делает его легче для транспортировки и установки. Наконец, невысокая цена искусственного мрамора также является его главным преимуществом. Размер: 160х90х75 см Столешница: искусственный мрамор с глянцевой поверхностью Цвет: коричневый мрамор Подстолье: нержавеющая сталь с глянцевым золотым покрытием Вес нетто/брутто: 64/68 кг 1шт/2 кор Размер упаковки: 168х98х7; 90х60х34 см Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес68 кг
- Материал столешницымрамор
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки70.40 кг
- Изделия стопируютсяНет