Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стол в современном европейском стиле идеального качества. Стол выполнен из натурального бука, столешница из МДФ со шпоном бука и глянцевым напылением. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается еще и прочностью. Стол прослужит Вам долгие годы, не требуя особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина1200/1500 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево, МДФ, гевея, дуб
- Материал подстольяМДФ
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки1300 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Вес упаковки27 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет