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Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный
42 оценки
26 790
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный - фото 1Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный - фото 2Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный - фото 3Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный - фото 4Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный - фото 5Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный - фото 6Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный - фото 7

Стол обеденный раскладной Боско белый/ натуральный

Артикул: CH-009-903
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина1200/1500 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево, МДФ, гевея, дуб
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стол в современном европейском стиле идеального качества. Стол выполнен из натурального бука, столешница из МДФ со шпоном бука и глянцевым напылением. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается еще и прочностью. Стол прослужит Вам долгие годы, не требуя особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина1200/1500 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево, МДФ, гевея, дуб
  • Материал подстольяМДФ
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки1300 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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