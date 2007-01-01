Характеристики товара
Описание
Стол обеденный раскладной Размер: 160(40+40) x 90x 76 см Столешница: 3мм испанская белая керамика +8 мм закаленное стекло База: белое порошковое окрашивание, металл Ноги: полированная нержавеющая сталь, хром Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал подстольяметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки106.37 кг
- Изделия стопируютсяНет