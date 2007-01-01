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Стол обеденный раскладной Illusion, белый мрамор - фото 1Стол обеденный раскладной Illusion, белый мрамор - фото 2Стол обеденный раскладной Illusion, белый мрамор - фото 3Стол обеденный раскладной Illusion, белый мрамор - фото 4
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Стол обеденный раскладной Illusion, белый мрамор

Артикул: CH-076-785
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный раскладной Размер: 160(40+40) x 90x 76 см Столешница: 3мм испанская белая керамика +8 мм закаленное стекло База: белое порошковое окрашивание, металл Ноги: полированная нержавеющая сталь, хром Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки106.37 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный раскладной Illusion, белый мрамор
Стол обеденный раскладной Illusion, белый мрамор
211 090
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