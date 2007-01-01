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Стол Dublin раскладной, чёрный мрамор

Артикул: CH-078-597
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Dublin с лёгкостью впишется в интерьер любого современного интерьера. Металлические ножки, расположенные под углом, обеспечивают прочность. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 22мм покрыта износостойким пластиком с рисунком, имитирующим натуральный камень. Размер стола: 120-160х80х75см. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес32.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ, пластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Dublin раскладной, чёрный мрамор
Стол Dublin раскладной, чёрный мрамор
15 690
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