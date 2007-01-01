Характеристики товара
Описание
Стол Dublin с лёгкостью впишется в интерьер любого современного интерьера. Металлические ножки, расположенные под углом, обеспечивают прочность. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 22мм покрыта износостойким пластиком с рисунком, имитирующим натуральный камень. Размер стола: 120-160х80х75см. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Вес32.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ, пластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет