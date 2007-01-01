Товар в корзине. Перейти
Стол офисный LA-ST45, белый - фото 1Стол офисный LA-ST45, белый - фото 2Стол офисный LA-ST45, белый - фото 3

Стол офисный LA-ST45, белый

Артикул: CH-071-163
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол офисный LA-ST45 – идеальное решение для офиса, дома или школы. Элегантный дизайн в стиле лофт подчеркнет современность интерьера и станет удобным рабочим местом.

Благодаря продуманной конструкции металлокаркаса стол выдерживает нагрузку до 250 кг. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 25 мм, что обеспечивает прочность и долговечность. А разнообразные цветовые решения и размерный ряд позволят выбрать подходящий для вашего помещения вариант.

Столешница крепится на металлическую раму по всему периметру, благодаря чему конструкция стола стабильная и надежная. Подстолье окрашено в черный матовый цвет, что делает его универсальным и легко вписывающимся в любой дизайн помещения. Ножки выполнены из металлического профиля 45 мм.

Это просторное рабочее место, которое позволит комфортно разместить компьютер, ноутбук, документы и другие необходимые предметы.Сборка стола максимально удобная и простая. Вм достаточно закрутить 4 винта и прикрутить столешницу саморезами. Для легкого монтажа столешницы, на раме стола предусмотрены пластиковые направляющие, благодаря которым столешница надежно крепится к основанию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки1620 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки30 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы для офиса

Товар в корзине

Стол офисный LA-ST45, белый
Стол офисный LA-ST45, белый
от 18 090
20 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают