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Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, ящик оранжевый - фото 1

Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, ящик оранжевый

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данный стол станет прекрасным выбором для владельцев компьютерных клубов и интернет-кафе. Он спроектирован с учётом всех особенностей данных заведений. Высокие и широкие боковые опоры одновременно служат стенками, которые закрывают монитор пользователя от нежелательных взглядов соседей, а системный блок может легко установиться в закрывающийся ящик.

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина700 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес30 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветоранжевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки100 мм
  • Высота упаковки1230 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки30 кг

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