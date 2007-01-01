Характеристики товара
Описание
Стол офисный LA-ST45 – идеальное решение для офиса, дома или школы. Элегантный дизайн в стиле лофт подчеркнет современность интерьера и станет удобным рабочим местом.
Благодаря продуманной конструкции металлокаркаса стол выдерживает нагрузку до 250 кг. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 25 мм, что обеспечивает прочность и долговечность. А разнообразные цветовые решения и размерный ряд позволят выбрать подходящий для вашего помещения вариант.
Столешница крепится на металлическую раму по всему периметру, благодаря чему конструкция стола стабильная и надежная. Подстолье окрашено в черный матовый цвет, что делает его универсальным и легко вписывающимся в любой дизайн помещения. Ножки выполнены из металлического профиля 45 мм.
Это просторное рабочее место, которое позволит комфортно разместить компьютер, ноутбук, документы и другие необходимые предметы.Сборка стола максимально удобная и простая. Вм достаточно закрутить 4 винта и прикрутить столешницу саморезами. Для легкого монтажа столешницы, на раме стола предусмотрены пластиковые направляющие, благодаря которым столешница надежно крепится к основанию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, темно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки1620 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки30 кг