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Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, итальянский орех - фото 1

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Создать представительную атмосферу в офисе можно, даже если вы располагаете скромным бюджетом. Классический дизайн и солидные цветовые схемы оформят любое помещение в строгих тонах. Модельный ряд позволит обустроить рабочие места любой сложности и конфигурации.

В данную комплектацию входит:

Стол угловой левый/правый - 2 шт

Тумба приставная - 2 шт

Экран - 1 шт

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина3300 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес180 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкрасный, коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.63 м3
  • Вес упаковки131 кг

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