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Настоящее фото товара Стол Глория 170-250*90 керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Глория 170-250*90 керамика серая
26 оценок
96 29026
129 990 ₽
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Стол Глория 170-250*90 керамика серая - фото 1Стол Глория 170-250*90 керамика серая - фото 2Стол Глория 170-250*90 керамика серая - фото 3Стол Глория 170-250*90 керамика серая - фото 4
Распродажа

Стол Глория 170-250*90 керамика серая

Артикул: CH-025-908
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина2500 мм
  • Высота760 мм
  • Вес133 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Глория раскладной, 170-250*90, керамика серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина2500 мм
  • Высота760 мм
  • Вес133 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка50 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки1800 мм
  • Вес упаковки144 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики1800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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