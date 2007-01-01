Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Глория раскладной, 170-250*90, керамика серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина2500 мм
- Высота760 мм
- Вес133 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка50 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки1800 мм
- Вес упаковки144 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Габариты упаковки для логистики1800
- Изделия стопируютсяНет