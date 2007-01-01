Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Аврора, 160*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Аврора, 160*90, керамика светлая
26 оценок
78 69028
107 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Аврора, 160*90, керамика светлая - фото 1Стол Аврора, 160*90, керамика светлая - фото 2Стол Аврора, 160*90, керамика светлая - фото 3Стол Аврора, 160*90, керамика светлая - фото 4
Распродажа

Стол Аврора, 160*90, керамика светлая

Артикул: CH-025-887
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес84.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный «Араш»
Фотография товара Стол обеденный «Араш» от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Melan белый, золотой
Фотография товара Стол Melan белый, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Аврора, 160*90, светлая керамика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес84.5 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка50 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки1710 мм
  • Вес упаковки91 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1710
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Версаль классический, произведённого компанией ChiedoCover
от56 590
Оптовая цена

Стол Версаль классический

44
Фотография товара Стол Восток-3ББ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-3ББ, произведённого компанией ChiedoCover
139 390
Оптовая цена

Стол Восток-3ББ

50
Фотография товара Стол раздвижной Милтон, 110(140)x70x75 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, 110(140)x70x75, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стол раздвижной Милтон, 110(140)x70x75

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5, 2400x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 5, 2400x900

467
Фотография товара Стол обеденный Apriori T овальный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T овальный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от260 490
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T овальный, коричневый

42
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа

50
Распродажа
Фотография товара Стол Leith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leith, произведённого компанией ChiedoCover
от19 8902
20 290 ₽

Стол Leith

15
Фотография товара Стол Таггарт Массив, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Таггарт Массив, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Таггарт Массив, орех

12
Настоящее фото товара Стол журнальный Ray, произведённого компанией ChiedoCover
42 490
Оптовая цена

Стол журнальный Ray

10
Фотография товара Стол Тусуппортс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тусуппортс, произведённого компанией ChiedoCover
40 390

Стол Тусуппортс

5

Другие товары из раздела овальные столы

Фотография товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)х60х75 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, 90(118)х60х75, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Милтон, 90(118)х60х75

50
Фотография товара Стол обеденный «Антиб» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Антиб», произведённого компанией ChiedoCover
144 090
Оптовая цена

Стол обеденный «Антиб»

36
Фотография товара Стол обеденный «Ареш» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Ареш», произведённого компанией ChiedoCover
175 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Ареш»

35
Фотография товара Cтол обеденный «Аржан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол обеденный «Аржан», произведённого компанией ChiedoCover
342 390
Оптовая цена

Cтол обеденный «Аржан»

50
Фотография товара Стол обеденный «Крёз» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Крёз», произведённого компанией ChiedoCover
242 490
Оптовая цена

Стол обеденный «Крёз»

39
Распродажа
Фотография товара Стол Аврора, 180*90, керамика светлая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аврора, 180*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от79 99033
117 990 ₽Оптовая цена

Стол Аврора, 180*90, керамика светлая

26
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, салатовый

8
  • розовый
  • желтый, зеленый
  • серый
  • красный
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, серый

9
  • розовый
  • желтый, зеленый
  • серый
  • красный
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Refuge Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Refuge Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
37 290
Оптовая цена

Стол Refuge Harmony

10
Фотография товара Стол Постер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Постер, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стол Постер

97

Товар в корзине

Стол Аврора, 160*90, керамика светлая
Стол Аврора, 160*90, керамика светлая
от 78 690
107 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности