Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Аврора, 160*90, светлая керамика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1600 мм
- Высота760 мм
- Вес84.5 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка50 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки1710 мм
- Вес упаковки91 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики1710
- Изделия стопируютсяНет