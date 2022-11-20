Стол Аврора, 160*90, керамика светлая

14 оценок

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Стол Аврора, 160*90, керамика светлая

4.5
109 990 ₽114 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Габариты В*Ш*Г-76*160*90 см
Вес нетто изделия-84.5 кг
Вес брутто изделия-91 кг
Материал столешницы-керамика
Толщина столешницы-11 мм


3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 171*101*10
2короб: 96*56*7
3короб: 100*40*26
Вес брутто:
1короб: 43,000
2короб: 31,000
3короб: 17,000
Объем:
1короб: 0,173
2короб: 0,038
3короб: 0,104

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Вес84,5 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка50 кг

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