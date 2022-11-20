Стол Аврора, 160*90, керамика светлая
109 990 ₽114 990 ₽
|Габариты В*Ш*Г
|-
|76*160*90 см
|Вес нетто изделия
|-
|84.5 кг
|Вес брутто изделия
|-
|91 кг
|Материал столешницы
|-
|керамика
|Толщина столешницы
|-
|11 мм
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 171*101*10
2короб: 96*56*7
3короб: 100*40*26
Вес брутто:
1короб: 43,000
2короб: 31,000
3короб: 17,000
Объем:
1короб: 0,173
2короб: 0,038
3короб: 0,104
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