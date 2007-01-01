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Настоящее фото товара Стол Аврора, 180*90, керамика светлая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Аврора, 180*90, керамика светлая
26 оценок
79 99033
117 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Аврора, 180*90, керамика светлая - фото 1Стол Аврора, 180*90, керамика светлая - фото 2Стол Аврора, 180*90, керамика светлая - фото 3Стол Аврора, 180*90, керамика светлая - фото 4Стол Аврора, 180*90, керамика светлая - фото 5Стол Аврора, 180*90, керамика светлая - фото 6Стол Аврора, 180*90, керамика светлая - фото 7
Распродажа

Стол Аврора, 180*90, керамика светлая

Артикул: CH-025-894
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес87.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Аврора, 180*90, светлая керамика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес87.5 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка50 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки1900 мм
  • Вес упаковки96.5 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики1900
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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