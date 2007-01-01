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Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 160х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Opera 160х90 белый
26 оценок
48 29026
64 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Opera 160х90 белый - фото 1Стол обеденный Opera 160х90 белый - фото 2Стол обеденный Opera 160х90 белый - фото 3Стол обеденный Opera 160х90 белый - фото 4Стол обеденный Opera 160х90 белый - фото 5
Распродажа

Стол обеденный Opera 160х90 белый

Артикул: CH-053-299
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес62.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Opera 160х90 столешница белый мрамор керамика ножки плиссе металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес62.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветбелый
  • КаркасМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки1730 мм
  • Вес упаковки80.15 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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