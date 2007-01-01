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Настоящее фото товара Стол Грей, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Грей, черный/керамика черная
13 оценок
41 390
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Стол Грей, черный/керамика черная - фото 1Стол Грей, черный/керамика черная - фото 2Стол Грей, черный/керамика черная - фото 3Стол Грей, черный/керамика черная - фото 4

Стол Грей, черный/керамика черная

Артикул: CH-088-593
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300/1750 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Идеальный стол для размера 1,3 м в сложенном виде. Основное преимущество в системе раскладки вместе с опорами. Опоры стола в разложенном виде не мешают сидеть, позволяют сделать большую вставку и, главное, столешница в разложенном состоянии так же крепка и надежна, как и в сложенном, тогда как обычно раскладка стола уменьшает устойчивость столешницы к нагрузкам из-за большего плеча

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол с овальной столешницей, тонкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех, которые мы делали до сих пор

Столешница премиум-класса

Овальная столешница размером 1300*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещается 6 человек за столом в сложенном виде

Высокая надежность материалов

Опоры стола раскладываются необычным образом - столешница раздвигается вместе с опорами. Это решает сразу несколько проблем: опоры не мешают сидеть никому из гостей, широкая столешница не провисает и на нее можно облокачиваться так же уверенно, как и в сложенном состоянии

Цвет черный/керамика черный Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300/1750 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка450 мм
  • Цветчерный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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