Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар
10 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар - фото 1

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар

Артикул: CH-084-095
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина900/1200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750/760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Colonnade, белый лак, черный
Фотография товара Стол обеденный Colonnade, белый лак, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900/1200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750/760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, темно-серый
  • ФормаКруглая, Овальная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки962 мм
  • Высота упаковки956 мм
  • Глубина упаковки162 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49040
15 690 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

26
В наличии 452 шт.
Фотография товара Стол Brick от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стол Brick

32
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D800, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D800

30
Распродажа
Фотография товара Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от43 69045
79 390 ₽Оптовая цена

Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас

32
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб

48
Фотография товара Стол лофт Оригами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Оригами, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стол лофт Оригами

74
Распродажа
Фотография товара Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1277 Акация Лейкланд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1277 Акация Лейкланд, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99031
8 590 ₽

Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1277 Акация Лейкланд

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/графит рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99023
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/графит рогожка

5
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол разборный Беломор, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный Беломор, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол разборный Беломор, лдсп

12
Фотография товара Стол Alexio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Alexio, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол Alexio

7

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол Vision от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Vision

41
Фотография товара Стол Geneva от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Geneva

40
Фотография товара Стол КВАНТ 2-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2-1, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Стол КВАНТ 2-1

42
Фотография товара Стол АРКОС 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 3, произведённого компанией ChiedoCover
27 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 3

39
Фотография товара Стол Брадшо, черный / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брадшо, черный / белый , произведённого компанией ChiedoCover
103 090
Оптовая цена

Стол Брадшо, черный / белый

43
Фотография товара Стол обеденный Версаль бук, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Версаль бук, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от48 900

Стол обеденный Версаль бук, старинный орех

39
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Montel, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Montel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
79 090
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Montel, черный

13
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол ODIN 200 TL-312, испанская керамика / темно-серый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ODIN 200 TL-312, испанская керамика / темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
93 29058
217 990 ₽

Стол ODIN 200 TL-312, испанская керамика / темно-серый каркас

13
В наличии 18 шт.
New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, белый муар

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар

6

Товар в корзине

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности