Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 160
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Лофт-1
Стол Лофт-2
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Комплект мебели Модерн
Стол пластиковый Раттан, малый
Подстолье стальное 1052, черное
Подстолье Ярис №1
Подстолье Ярис, барное
Подстолье Ярис №2
Подстолье Обвязка №40, разборное
Стол Лидер 16
Стол журнальный Д2
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло