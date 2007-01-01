Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар
6 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар - фото 1

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар

Артикул: CH-084-096
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина900/1200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750/760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Colonnade, белый лак, черный
Фотография товара Стол обеденный Colonnade, белый лак, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900/1200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750/760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая, Овальная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки962 мм
  • Высота упаковки956 мм
  • Глубина упаковки162 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Атланта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от53 99024
70 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Атланта

26
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99053
24 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол OREGON, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стол OREGON

33
Настоящее фото товара Стол Bergen на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стол Bergen на металлокаркасе

38
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
21 99027
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево

26
В наличии 12 шт.
Хит
Фотография товара Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото, произведённого компанией ChiedoCover
от31 49012
35 590 ₽

Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото

5
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Montel, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Montel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
79 090
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Montel, черный

13
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 140 MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 140 MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
46 29057
105 690 ₽

Стол BALDE 140 MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

7
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
44 890

Стол круглый Стивенсон D120 столешница HPL метрополитан

13
В наличии 7 шт.
New
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, белый муар

9

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный

39
Фотография товара Журнальный стол ST-052 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ST-052 white, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Журнальный стол ST-052 white

41
В наличии 30 шт.
Фотография товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный, произведённого компанией ChiedoCover
72 990
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Bronte, черный

11
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-61 под дерево, итальянская керамика/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-61 под дерево, итальянская керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
71 99055
157 190 ₽

Стол CREMONA 140 KL-61 под дерево, итальянская керамика/ черный каркас

14
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Lambert от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Lambert, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стол Lambert

14
Фотография товара Деревянный стол Бавария B 160 х 90 белая пленка шагрень / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Бавария B 160 х 90 белая пленка шагрень / золото, произведённого компанией ChiedoCover
40 790

Деревянный стол Бавария B 160 х 90 белая пленка шагрень / золото

9
В наличии 6 шт.
New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Стол раздвижной Фэйвор, мрамор белый, белый муар

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лофт, черный муар

13
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, дуб самдал, черный муар

13
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар

10

Товар в корзине

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар
Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, азул, черный муар
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности