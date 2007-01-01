Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900/1200 мм
- Ширина900 мм
- Высота750/760 мм
- Толщина столешницы22 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый, черный
- ФормаКруглая, Овальная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки962 мм
- Высота упаковки956 мм
- Глубина упаковки162 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет